3 сентября, 06:00

«Союзнический характер»: Путин обозначил новый этап отношений с КНДР

Путин: Отношения России и КНДР приобрели особый доверительный характер

Путин и Ким Чен Ын. Обложка © Life.ru

Отношения между Россией и КНДР достигли хорошего уровня стратегического партнёрства, основанного на взаимном доверии и общих интересах. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидером Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ыном.

«За последнее время отношения между нашими странами приняли особый доверительный и дружеский характер, союзнический характер», — подчеркнул российский лидер.

Глава российского государства указал, что такой уровень стал возможен благодаря совпадению фундаментальных интересов двух стран на международной арене и взаимному стремлению к построению многополярной системы мироустройства. Лидеры двух стран продемонстрировали общую приверженность дальнейшему углублению сотрудничества в политической, экономической и военно-технической сферах, а также координации действий по ключевым региональным и международным вопросам.

Путин прокатил Ким Чен Ына на «аурусе» к месту переговоров в Пекине

Ранее сообщалось, что на полях торжественных мероприятий в Пекине, в неформальной обстановке, прошла короткая встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и главы КНДР Ким Чен Ына. В ходе диалога лидеры обеих государств коснулись вопросов усиления сотрудничества между их странами.

