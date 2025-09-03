«Союзнический характер»: Путин обозначил новый этап отношений с КНДР

Отношения между Россией и КНДР достигли хорошего уровня стратегического партнёрства, основанного на взаимном доверии и общих интересах. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидером Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ыном.

«За последнее время отношения между нашими странами приняли особый доверительный и дружеский характер, союзнический характер», — подчеркнул российский лидер.

Глава российского государства указал, что такой уровень стал возможен благодаря совпадению фундаментальных интересов двух стран на международной арене и взаимному стремлению к построению многополярной системы мироустройства. Лидеры двух стран продемонстрировали общую приверженность дальнейшему углублению сотрудничества в политической, экономической и военно-технической сферах, а также координации действий по ключевым региональным и международным вопросам.