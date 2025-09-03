«Братский долг»: Ким Чен Ын заявил о готовности КНДР помогать России

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын заявил о готовности Пхеньяна оказывать всестороннюю поддержку РФ, охарактеризовав такую помощь как «братский долг». Об этом Чен Ын заявил во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Если что-то есть, чем мы можем помочь России, то мы обязательно это сделаем, и будем считать это братским долгом. И сделаем всё для того, чтобы помочь России», — заявил Ким Чен Ын.

Глава КНДР подчеркнул стратегический и союзнический характер двусторонних отношений. По его словам, такая позиция основана на глубоких исторических связях, взаимном уважении и общности интересов двух стран на международной арене.