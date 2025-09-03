Ким Чен Ын поблагодарил Путина за высокую оценку роли военных КНДР под Курском
Обложка © Life.ru
Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын выразил признательность президенту России Владимиру Путину за высокую оценку вклада военнослужащих КНДР в операции по освобождению Курской области от подразделений Вооружённых сил Украины.
«В рамках договора [о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве] и в соответствии с нашими обязательствами по этому договору мы вели совместную борьбу вместе с братским российским народом и армией. То, что вы, товарищ Путин, несколько раз, и в этом месте тоже высоко оценили подвиг наших солдат — я за это выражаю вам особую благодарность», — заявил Ким Чен Ын
Путин подчеркнул, что Россия никогда не забудет мужества и героизма, проявленных солдатами КНДР в ходе боевых действий на территории Курской области. Глава КНДР акцентировал, что совместные действия осуществляются в строгом соответствии с положениями недавно заключённого двустороннего договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве предусматривает взаимные обязательства в области безопасности
Ранее Владимир Путин подчеркнул значительный вклад корейских солдат в освобождение Курской области. Незадолго до этого в Корейской Народно-Демотической Республике чествовали военнослужащих, сражавшихся на территории России против украинских войск. Более того, в КНДР было принято решение увековечить память защитников курских рубежей, установив им памятник.