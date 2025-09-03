Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, выступая с агрессивными заявлениями в адрес президента России Владимира Путина, переживает «приступ безумия». Так его выпад оценил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

По его мнению, Мерц, опубликовавший «крайне агрессивное и воинственное сообщение» в адрес России и российского лидера, находится в состоянии неадекватности. Кроме того, французский политик предположил, что немецкий канцлер, наряду с другими европейскими политиками и Владимиром Зеленским, стремится спровоцировать ввод западных войск на территорию Украины.