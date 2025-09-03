Мессенджер MAX
3 сентября, 11:01

«Приступ безумия!» Во Франции отреагировали на агрессивный выпад Мерца в адрес Путина

Обложка © ТАСС / ЕРА / CLEMENS BILAN

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, выступая с агрессивными заявлениями в адрес президента России Владимира Путина, переживает «приступ безумия». Так его выпад оценил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

По его мнению, Мерц, опубликовавший «крайне агрессивное и воинственное сообщение» в адрес России и российского лидера, находится в состоянии неадекватности. Кроме того, французский политик предположил, что немецкий канцлер, наряду с другими европейскими политиками и Владимиром Зеленским, стремится спровоцировать ввод западных войск на территорию Украины.

«У немецкого канцлера Мерца <...> крайне агрессивное и воинственное сообщение в адрес России и Путина, приступ безумия!» — указал он в своём аккаунте X.

Напомним, Мерц, позволил себе ряд крайне нелестных высказываний в адрес российского президента Владимира Путина и самой России. В частности, он подчеркнул, что экономическое ослабление Российской Федерации является необходимым условием для урегулирования украинского конфликта. В ответ на это Дмитрий Песков заявил, что подобные заявления канцлера Германии не заслуживают серьёзного внимания, поскольку они носят оскорбительный характер по отношению к российскому лидеру.

Николь Вербер
  • Новости
  • Франция
  • Германия
  • Фридрих Мерц
  • Мировая политика
  • Политика
