Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

3 сентября, 09:17

Мерц испугался визита Путина в Китай и призвал истощать экономику России

Мерц заявил о необходимости экономического истощения РФ для завершения конфликта

Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости экономического истощения России как ключевого условия для завершения конфликта на Украине. Его позиция была озвучена в эфире телеканала n-tv и отражает подход западных стран к оказанию давления на Москву.

«Нам нужно создать основу (для завершения конфликта. — Прим. Life.ru). Это сложно сделать военным путём, но можно экономически. <…> В этом контексте я говорю об экономическом истощении, которому мы должны способствовать», — указал он.

В свою очередь, российские власти неоднократно заявляли о способности страны противостоять санкционному давлению. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия выработала устойчивый «иммунитет» к ограничительным мерам. Кроме того, ключевые экономические партнёры Москвы — Китай, Индия и Бразия — подтвердили неизменность курса на сотрудничество с РФ, несмотря на внешнеполитическое давление.

Глава ФРГ исключил скорое окончание конфликта на Украине
Ранее Мерц категорически исключил вероятность отправки сухопутных контингентов на Украину в обозримом будущем, особо выделив необходимость согласования мер военной помощи. Он также подчеркнул, что обеспечение безопасности Украины в контексте потенциального прекращения огня является ключевой задачей для западных стран-партнёров.

Алиса Хуссаин
