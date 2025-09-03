Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости экономического истощения России как ключевого условия для завершения конфликта на Украине. Его позиция была озвучена в эфире телеканала n-tv и отражает подход западных стран к оказанию давления на Москву.

«Нам нужно создать основу (для завершения конфликта. — Прим. Life.ru). Это сложно сделать военным путём, но можно экономически. <…> В этом контексте я говорю об экономическом истощении, которому мы должны способствовать», — указал он.

В свою очередь, российские власти неоднократно заявляли о способности страны противостоять санкционному давлению. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия выработала устойчивый «иммунитет» к ограничительным мерам. Кроме того, ключевые экономические партнёры Москвы — Китай, Индия и Бразия — подтвердили неизменность курса на сотрудничество с РФ, несмотря на внешнеполитическое давление.