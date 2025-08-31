Глава ФРГ исключил скорое окончание конфликта на Украине
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что конфликт на Украине может продлиться ещё значительное время из-за отсутствия признаков военного или экономического истощения у обеих сторон. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ZDF.
«Если посмотреть в истории, как заканчиваются войны, по сути, есть две возможности. Или путём военного поражения... Такого я сейчас не вижу ни у России, ни у Украины. Или же путём экономического или военного истощения. Однако и этого я сейчас не вижу у обеих сторон. Поэтому я внутренне настраиваю себя на то, что эта война может продлиться ещё долго», — заявил лидер ФРГ.
Канцлер также отметил, что хотя конфликт теоретически можно завершить «завтра» через капитуляцию Киева, этот вариант неприемлем, поскольку послезавтра якобы наступит очередь следующей страны, а затем и Германии. При этом Москва неоднократно заявляла об отсутствии планов нападения на страны НАТО.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия остановит боевые действия на Украине только под сильным экономическим давлением. По его словам, мирные инициативы тормозит агрессивная политика Москвы.