Глава ФРГ исключил скорое окончание конфликта на Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что конфликт на Украине может продлиться ещё значительное время из-за отсутствия признаков военного или экономического истощения у обеих сторон. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ZDF.

«Если посмотреть в истории, как заканчиваются войны, по сути, есть две возможности. Или путём военного поражения... Такого я сейчас не вижу ни у России, ни у Украины. Или же путём экономического или военного истощения. Однако и этого я сейчас не вижу у обеих сторон. Поэтому я внутренне настраиваю себя на то, что эта война может продлиться ещё долго», — заявил лидер ФРГ.