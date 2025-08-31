Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 августа, 09:47

Мерц хочет заставить Россию завершить СВО «по военным причинам»

Мерц: Россия остановит конфликт на Украине только под серьёзным давлением

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что Россия прекратит боевые действия на Украине лишь под серьёзным экономическим давлением. Он утверждает, что недавние мирные инициативы столкнулись с агрессивной, по его мнению, политикой Москвы.

«Это не прекратится до тех пор, пока мы вместе не обеспечим, чтобы Россия, по крайней мере по экономическим причинам, а возможно, и по военным причинам <…> больше не могла продолжать эту войну»,заявил Мерц телеканалу Sky News.

Мерц заявил, что встреча Путина и Зеленского «очевидно» не состоится
Мерц заявил, что встреча Путина и Зеленского «очевидно» не состоится

Ранее Фридрих Мерц признал очевидное: канцлер заявил, что Германия находится в состонии конфликта с Россией. При этом он обвиняет Москву в попытках дестабилизировать обстановку в стране через «атаки на инфраструктуру» и «воздействие на общественное мнение».

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Германия
  • Фридрих Мерц
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar