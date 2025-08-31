Мерц хочет заставить Россию завершить СВО «по военным причинам»

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что Россия прекратит боевые действия на Украине лишь под серьёзным экономическим давлением. Он утверждает, что недавние мирные инициативы столкнулись с агрессивной, по его мнению, политикой Москвы.

«Это не прекратится до тех пор, пока мы вместе не обеспечим, чтобы Россия, по крайней мере по экономическим причинам, а возможно, и по военным причинам <…> больше не могла продолжать эту войну», — заявил Мерц телеканалу Sky News.