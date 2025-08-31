Мерц хочет заставить Россию завершить СВО «по военным причинам»
Мерц: Россия остановит конфликт на Украине только под серьёзным давлением
Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что Россия прекратит боевые действия на Украине лишь под серьёзным экономическим давлением. Он утверждает, что недавние мирные инициативы столкнулись с агрессивной, по его мнению, политикой Москвы.
«Это не прекратится до тех пор, пока мы вместе не обеспечим, чтобы Россия, по крайней мере по экономическим причинам, а возможно, и по военным причинам <…> больше не могла продолжать эту войну», — заявил Мерц телеканалу Sky News.
Ранее Фридрих Мерц признал очевидное: канцлер заявил, что Германия находится в состонии конфликта с Россией. При этом он обвиняет Москву в попытках дестабилизировать обстановку в стране через «атаки на инфраструктуру» и «воздействие на общественное мнение».