Мерц заявил, что Германия находится в конфликте с Россией
Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1
Канцлер Германии Фридрих Мерц сделал громкое заявление о том, что Берлин находится в состоянии конфликта с Москвой. Об этом он сообщил в эфире телеканала LCI.
«Мы уже находимся в конфликте с Россией», — сказал канцлер ФРГ.
Мерц также обвинил Россию в дестабилизации Германии и вмешательстве в её дела через социальные сети. По его словам, германские спецслужбы докладывают ему о «ежедневных атаках» России на германскую инфраструктуру и «попытках оказать влияние на общественное мнение» в стране. Москва ранее категорически отвергала подобные обвинения со стороны других стран.
Ранее Мерц выразил мнение, что конфликт на Украине, скорее всего, затянется на «ещё много месяцев». Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Тулоне, подчеркнув готовность Германии к продолжительному конфликту в тесной координации с европейскими партнёрами, американцами и «коалицией желающих».