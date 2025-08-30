Мерц заявил, что Германия находится в конфликте с Россией

Канцлер Германии Фридрих Мерц сделал громкое заявление о том, что Берлин находится в состоянии конфликта с Москвой. Об этом он сообщил в эфире телеканала LCI.

«Мы уже находимся в конфликте с Россией», — сказал канцлер ФРГ.

Мерц также обвинил Россию в дестабилизации Германии и вмешательстве в её дела через социальные сети. По его словам, германские спецслужбы докладывают ему о «ежедневных атаках» России на германскую инфраструктуру и «попытках оказать влияние на общественное мнение» в стране. Москва ранее категорически отвергала подобные обвинения со стороны других стран.