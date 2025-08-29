Мессенджер MAX
29 августа, 16:10

Мерц считает, что конфликт на Украине продлится «ещё много месяцев»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Конфликт на Украине, вероятно, затянется надолго. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Тулоне.

«Эта война, возможно, будет длиться ещё много месяцев. Мы в любом случае должны быть к этому подготовлены, мы подготовлены к этому в тесной координации с европейскими партнерами, американцами, а также с «коалицией желающих», — сказал Мерц.

Макрон анонсировал новую встречу «коалиции желающих»
До этого Мерц заявил о том, что диалог между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским может не состоятся. Эта встреча ранее была запланирована лидером США Дональдом Трампом.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Фридрих Мерц
  • Германия
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
