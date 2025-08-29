Мерц считает, что конфликт на Украине продлится «ещё много месяцев»

Конфликт на Украине, вероятно, затянется надолго. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Тулоне.

«Эта война, возможно, будет длиться ещё много месяцев. Мы в любом случае должны быть к этому подготовлены, мы подготовлены к этому — в тесной координации с европейскими партнерами, американцами, а также с «коалицией желающих», — сказал Мерц.