Мерц считает, что конфликт на Украине продлится «ещё много месяцев»
Конфликт на Украине, вероятно, затянется надолго. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Тулоне.
«Эта война, возможно, будет длиться ещё много месяцев. Мы в любом случае должны быть к этому подготовлены, мы подготовлены к этому — в тесной координации с европейскими партнерами, американцами, а также с «коалицией желающих», — сказал Мерц.
До этого Мерц заявил о том, что диалог между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским может не состоятся. Эта встреча ранее была запланирована лидером США Дональдом Трампом.