Макрон заявил, что новая встреча «коалиции желающих» пройдёт на следующей неделе
Страны так называемой «коалиции желающих» проведут переговоры по ситуации на Украине на следующей неделе. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.
Известно, что в совещании будут участвовать премьер-министр Великобритании Кир Стармер, Владимир Зеленский, а также ещё несколько европейских лидеров из «коалиции желающих».
«Что касается Украины и поддержки Украины в нынешних условиях, то она многогранна. Прежде всего, это дипломатическая поддержка. Мы не можем позволить другим вести переговоры от имени Украины, а значит, не допускаем переговоров без участия Украины по каким-либо вопросам», — заявил Макрон.
Ранее глава Ассоциации вооружённых сил Германии полковник Андре Вюстнер заявил, что ведущие государства так называемой «коалиции желающих», в числе которых значатся Германия, Франция и Великобритания, обязаны перебросить на Украину десятки тысяч солдат для создания надёжных охранных гарантий. Со своей стороны, Москва неоднократно заявляла о неприемлемости для неё таких охранных гарантий Украине, которые подразумевают ввод иностранных войск.