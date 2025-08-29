Мессенджер MAX
29 августа, 15:14

Макрон анонсировал новую встречу «коалиции желающих»

Макрон заявил, что новая встреча «коалиции желающих» пройдёт на следующей неделе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter

Страны так называемой «коалиции желающих» проведут переговоры по ситуации на Украине на следующей неделе. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

Известно, что в совещании будут участвовать премьер-министр Великобритании Кир Стармер, Владимир Зеленский, а также ещё несколько европейских лидеров из «коалиции желающих».

«Что касается Украины и поддержки Украины в нынешних условиях, то она многогранна. Прежде всего, это дипломатическая поддержка. Мы не можем позволить другим вести переговоры от имени Украины, а значит, не допускаем переговоров без участия Украины по каким-либо вопросам», — заявил Макрон.

«Своего рода замена НАТО»: В Госдуме раскрыли мотивы создания «коалиции желающих»

Ранее глава Ассоциации вооружённых сил Германии полковник Андре Вюстнер заявил, что ведущие государства так называемой «коалиции желающих», в числе которых значатся Германия, Франция и Великобритания, обязаны перебросить на Украину десятки тысяч солдат для создания надёжных охранных гарантий. Со своей стороны, Москва неоднократно заявляла о неприемлемости для неё таких охранных гарантий Украине, которые подразумевают ввод иностранных войск.

Полина Никифорова
