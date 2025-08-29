Макрон анонсировал новую встречу «коалиции желающих»

Страны так называемой «коалиции желающих» проведут переговоры по ситуации на Украине на следующей неделе. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

Известно, что в совещании будут участвовать премьер-министр Великобритании Кир Стармер, Владимир Зеленский, а также ещё несколько европейских лидеров из «коалиции желающих».

«Что касается Украины и поддержки Украины в нынешних условиях, то она многогранна. Прежде всего, это дипломатическая поддержка. Мы не можем позволить другим вести переговоры от имени Украины, а значит, не допускаем переговоров без участия Украины по каким-либо вопросам», — заявил Макрон.