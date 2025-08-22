В Германии рассказали, сколько солдат должна направить «коалиция желающих» на Украину
Полковник ФРГ Вюстнер: Европа должна направить на Украину десятки тысяч военных
Ведущие государства так называемой «коалиции желающих», в числе которых значатся Германия, Франция и Великобритания, обязаны перебросить на Украину десятки тысяч солдат для создания надёжных охранных гарантий. Об этом заявил глава Ассоциации вооружённых сил Германии полковник Андре Вюстнер.
Он добавил, что в ходе обсуждения перспективной миссии миротворцев на украинской территории европейским руководителям следует учитывать реальность продолжительного размещения там масштабной военной группировки. Вюстнер акцентировал, что речь не должна идти лишь о штабных специалистах или малочисленных отрядах — потребуется развёртывание полноценного воинского контингента, чтобы доказать твёрдое стремление «защитить безопасность Украины». Также он предостерёг, что тактика блефа неизбежно повысит угрозу очередного витка эскалации.
Европейские чиновники, включая немецкого канцлера Фридриха Мерца, указывают на то, что даже после гипотетического подписания мирного договора по Украине ЕС обязан «повзрослеть» и получить возможность собственными силами «поддерживать стабильность и независимость на европейской территории».
Как писала в июле газета Financial Times, германские власти разрабатывают программу, которая предполагает ежегодное увеличение числа добровольцев из 18-летних граждан до 40 тысяч человек к 2031 году. Мерц пообещал, что превратит армию Германии в мощнейшую на европейском континенте.
Со своей стороны, Москва неоднократно заявляла о неприемлемости для неё таких охранных гарантий Украине, которые подразумевают ввод иностранных войск. Глава российского МИД Сергей Лавров уточнил, что Россия открыта для дискуссии о гарантиях безопасности исключительно на ранее оговорённых условиях, исключающих присутствие зарубежных военных формирований. Российское руководство отрицает все обвинения в планах захвата европейских стран или развязывания военного противостояния с Североатлантическим альянсом.