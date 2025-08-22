Ведущие государства так называемой «коалиции желающих», в числе которых значатся Германия, Франция и Великобритания, обязаны перебросить на Украину десятки тысяч солдат для создания надёжных охранных гарантий. Об этом заявил глава Ассоциации вооружённых сил Германии полковник Андре Вюстнер.

Он добавил, что в ходе обсуждения перспективной миссии миротворцев на украинской территории европейским руководителям следует учитывать реальность продолжительного размещения там масштабной военной группировки. Вюстнер акцентировал, что речь не должна идти лишь о штабных специалистах или малочисленных отрядах — потребуется развёртывание полноценного воинского контингента, чтобы доказать твёрдое стремление «защитить безопасность Украины». Также он предостерёг, что тактика блефа неизбежно повысит угрозу очередного витка эскалации.

Европейские чиновники, включая немецкого канцлера Фридриха Мерца, указывают на то, что даже после гипотетического подписания мирного договора по Украине ЕС обязан «повзрослеть» и получить возможность собственными силами «поддерживать стабильность и независимость на европейской территории».

Как писала в июле газета Financial Times, германские власти разрабатывают программу, которая предполагает ежегодное увеличение числа добровольцев из 18-летних граждан до 40 тысяч человек к 2031 году. Мерц пообещал, что превратит армию Германии в мощнейшую на европейском континенте.