Германия задумала создать самую сильную армию в Европе к 2031 году

Германия намерена существенно укрепить свои вооруженные силы, сделав их «самыми сильными в Европе» к 2031 году. Достичь этой цели планируется за счёт ежегодного увеличения числа добровольцев, поступающих на службу, до 40 000 человек. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Издание пишет, что в конце августа 2025 года правительство ФРГ представит законопроект, который должен радикально усилить немецкую армию. В текущем году Минобороны Германии рассчитывает привлечь на службу 15 000 добровольцев, и эта цифра будет ежегодно увеличиваться на 3 000 — 5 000 человек.

Добровольцам, поступившим на службу в немецкую армию, обещают ежемесячную заработную плату в размере 2 000 евро (после уплаты налогов), возможность приобрести новые навыки и квалификацию, пройти курсы иностранных языков и получить поддержку в получении водительских прав.