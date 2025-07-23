«Перебьются»: Миронов назвал идиотами западных политиков, жаждущих развязать войну с Россией
Миронов: Западные лидеры идиоты, раз забыли о статусе ядерной державы РФ
Западные политики — идиоты, если всерьёз высказывают притязания на Калининград и продолжают оказывать на Россию давление, совсем позабыв, что она является ядерной державой. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
Сергей Миронов — о западных политиках и давлении на Россиию. Видео © Life.ru
«Вы знаете, войны не будет. Перебьются, потому что мы — ядерная держава», — заявил политик в ходе пресс-конференции.
Миронов подчеркнул, что благодаря разработке новых видов вооружений, в частности, комплекса «Орешник», Россия получила способность поражать цели в любой точке земного шара, не прибегая к ядерному оружию. Он отметил, что это позволяет наносить точные удары по любым объектам.
Парламентарий также выступил с резкой критикой в адрес западных лидеров, в частности, упомянув бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона. Он назвал их «идиотами». Относительно нынешнего канцлера ФРГ Фридриха Мерца, Миронов высказал мнение, что тот напоминает внука надзирателя концентрационного лагеря, подчеркнув, что это его личное суждение. В заключение, политик вновь подтвердил позицию России, заявив, что страна не только не допустит территориальных потерь, но и обладает достаточными возможностями для отражения любой внешней агрессии.
Напомним, Кристофер Донахью публично заявил о готовности НАТО оперативно сломить оборону Армии России в Калининградской области. Офицер НАТО полагает, что военный альянс эффективно создает «линию сдерживания» на восточной границе, реализуя военную программу, которая включает в себя существенное усиление сухопутных сил и укрепление взаимодействия между оборонными ведомствами и промышленностью стран НАТО. Глава ЛДПР Леонид Слуцкий предупредил, что Россия готова дать ядерный ответ на агрессию в отношении региона.
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