Западные политики — идиоты, если всерьёз высказывают притязания на Калининград и продолжают оказывать на Россию давление, совсем позабыв, что она является ядерной державой. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Сергей Миронов — о западных политиках и давлении на Россиию. Видео © Life.ru

«Вы знаете, войны не будет. Перебьются, потому что мы — ядерная держава», — заявил политик в ходе пресс-конференции.

Миронов подчеркнул, что благодаря разработке новых видов вооружений, в частности, комплекса «Орешник», Россия получила способность поражать цели в любой точке земного шара, не прибегая к ядерному оружию. Он отметил, что это позволяет наносить точные удары по любым объектам.

Парламентарий также выступил с резкой критикой в адрес западных лидеров, в частности, упомянув бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона. Он назвал их «идиотами». Относительно нынешнего канцлера ФРГ Фридриха Мерца, Миронов высказал мнение, что тот напоминает внука надзирателя концентрационного лагеря, подчеркнув, что это его личное суждение. В заключение, политик вновь подтвердил позицию России, заявив, что страна не только не допустит территориальных потерь, но и обладает достаточными возможностями для отражения любой внешней агрессии.