Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил о неизбежности жёсткого ответа России в случае агрессии НАТО против Калининградской области. Об этом политик сообщил в комментарии ТАСС, реагируя на заявления американского генерала Кристофера Донахью.

«Нападение на Калининградскую область будет означать нападение на Россию со всеми соответствующими ответными мерами, предусмотренными в том числе ядерной доктриной РФ», — подчеркнул лидер ЛДПР.

Слуцкий обратил внимание, что западным военным следует тщательно взвешивать подобные заявления. Он также напомнил, что российская ядерная доктрина чётко определяет условия применения стратегического оружия, включая случаи угрозы территориальной целостности страны. Политик призвал западных военных руководителей более ответственно подходить к публичным заявлениям, способным дестабилизировать и без того напряжённую международную обстановку.