Слабоумие и отвага: Миронов рассказал, чем для НАТО обернётся удар по Калининграду

Слова генерала армии США Кристофера Донахью о возможности НАТО быстро подавить российскую оборону в Калининградской области являются надуванием щёк. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Генерал ВС США Кристофер Донахью. Фото © Сайт армии Штатов в Европе и Африке

Парламентарий охарактеризовал позицию американского офицера как выраженное слабоумие и кабинетную отвагу. Он добавил, что такие заявления ставят мир на грань ядерной войны, хотя у России достаточно обычных сил для самозащиты.