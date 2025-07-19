Слабоумие и отвага: Миронов рассказал, чем для НАТО обернётся удар по Калининграду
Миронов назвал надуванием щёк слова генерала США о нападении НАТО на Калининград
Сергей Миронов. Обложка © Life.ru
Слова генерала армии США Кристофера Донахью о возможности НАТО быстро подавить российскую оборону в Калининградской области являются надуванием щёк. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
Генерал ВС США Кристофер Донахью. Фото © Сайт армии Штатов в Европе и Африке
Парламентарий охарактеризовал позицию американского офицера как выраженное слабоумие и кабинетную отвагу. Он добавил, что такие заявления ставят мир на грань ядерной войны, хотя у России достаточно обычных сил для самозащиты.
«Плохо, когда такие персонажи начинают ставить мир на грань ядерной войны. Хотя у России и без ядерного оружия есть достаточно сил, чтобы защитить себя. Поэтому если НАТО атакует Калининградскую область, то повторит судьбу Третьего рейха, но гораздо быстрее», — подчеркнул Миронов в интервью RT.
Напомним, Кристофер Донахью публично заявил о готовности НАТО оперативно сломить оборону Армии России в Калининградской области. Офицер считает, что военному альянсу удаётся эффективно реализовывать военную программу по созданию «линии сдерживания на восточном фланге». Она включает масштабное наращивание сухопутных войск и налаживание взаимодействия между оборонными ведомствами и предприятиями состоящих в НАТО государств. Глава ЛДПР Леонид Слуцкий предупредил, что Россия готова дать ядерный ответ на агрессию в отношении региона. А пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков назвал заявления американского генерала откровенно враждебными.