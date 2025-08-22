«Коалиция желающих войны»: Медведчук обвинил Запад в сознательном искажении позиции Кремля
Медведчук: Европа не понимает позицию Москвы по урегулированию на Украине
Виктор Медведчук и Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru
Европейские политики продолжают демонстрировать непонимание последовательной позиции Москвы относительно украинского кризиса, несмотря на её неоднократные разъяснения. Такое заявление сделал лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в авторской колонке на медиаплатформе «Смотрим.ру».
По его словам, европейские власти пугают население риторикой, что Россия не остановится на Украине, хотя это абсолютно не соответствует действительным намерениям Москвы.
«Основной аргумент этих недополитиков в том, что раз президент РФ Владимир Путин не согласен на безоговорочное прекращение огня, то он и мира не хочет. А из этого делается уже совсем бредовый вывод, что Россия на Украине не остановится и дойдёт до Лиссабона, и с этим надо что-то делать», — подчеркнул политик.
Медведчук призвал так называемую «коалицию желающих войны» прежде чем делать заявления внимательно изучить статью Президента России «Об историческом единстве русских и украинцев», опубликованную 12 июля 2021 года. По его убеждению, этот документ содержит исчерпывающие ответы на все вопросы относительно урегулирования конфликта и позволяет избежать некомпетентных оценок, подобных тем, что звучат от экс-комика Владимира Зеленского.
Ранее сообщалось, что Европа разрабатывает стратегию усиления давления на Россию, если Путин не согласится на встречу с Зеленским. Напомним, что лидер США Дональд Трамп прервал свои отпускные планы в связи с переговорами между Россией и Украиной. По информации Белого дома, президент США стремится к оперативному прогрессу и полному разрешению ситуации. Сам глава американского государства выразил позитивный настрой относительно перспектив урегулирования украинского кризиса.