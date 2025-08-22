Европейские политики продолжают демонстрировать непонимание последовательной позиции Москвы относительно украинского кризиса, несмотря на её неоднократные разъяснения. Такое заявление сделал лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в авторской колонке на медиаплатформе «Смотрим.ру».

По его словам, европейские власти пугают население риторикой, что Россия не остановится на Украине, хотя это абсолютно не соответствует действительным намерениям Москвы.

«Основной аргумент этих недополитиков в том, что раз президент РФ Владимир Путин не согласен на безоговорочное прекращение огня, то он и мира не хочет. А из этого делается уже совсем бредовый вывод, что Россия на Украине не остановится и дойдёт до Лиссабона, и с этим надо что-то делать», — подчеркнул политик.