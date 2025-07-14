Идея формирования «коалиции желающих» исходит от государств, придерживающихся агрессивной политики, а именно от Великобритании и Франции. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Поэтому цели и политика этого искусственного объединения направлены не на помощь Украине, а на противостояние России и решение внутренних проблем Европы», — подчеркнул парламентарий в интервью RT.

По его словам, Париж и Лондон стремятся представить Россию как надуманную угрозу и спекулировать на этой теме, создавая впечатление о беспрецедентном единстве. Однако прочность и надёжность этой «коалиции желающих» вызывает сомнения, поскольку члены объединения не проявляют особого энтузиазма в отношении отправки своих солдат в зону боевых действий.