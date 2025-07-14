«Своего рода замена НАТО»: В Госдуме раскрыли мотивы создания «коалиции желающих»
Депутат Белик: Политика коалиции желающих направлена на противостояние с РФ
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Идея формирования «коалиции желающих» исходит от государств, придерживающихся агрессивной политики, а именно от Великобритании и Франции. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
«Поэтому цели и политика этого искусственного объединения направлены не на помощь Украине, а на противостояние России и решение внутренних проблем Европы», — подчеркнул парламентарий в интервью RT.
По его словам, Париж и Лондон стремятся представить Россию как надуманную угрозу и спекулировать на этой теме, создавая впечатление о беспрецедентном единстве. Однако прочность и надёжность этой «коалиции желающих» вызывает сомнения, поскольку члены объединения не проявляют особого энтузиазма в отношении отправки своих солдат в зону боевых действий.
Заявления французского лидера Эмманюэля Макрона пока остаются лишь словами, не подкрепленными конкретными шагами, пояснил Белик. Депутат добавил, что на фоне разногласий внутри НАТО эта коалиция должна стать своего рода заменой, но до сих пор она не проявила себя ничем существенным, кроме воинственных заявлений.
Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о значительном прогрессе в формировании «коалиции желающих». По его словам, штаб-квартира объединения уже функционирует в Париже под совместным франко-британским руководством. А Макрон недавно отметил, что страны-партнёры коалиции продолжат патрулировать воздушное и морское пространство Украины даже после перемирия с РФ.