Макрон назвал число стран в «коалиции желающих»

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что число стран, вошедших в «коалицию желающих» по поддержке Украины, достигло тридцати. Об этом он сообщил во время ежегодного обращения к военным в преддверии национального праздника. Трансляцию вёл Елисейский дворец в соцсети X.