Макрон назвал число стран в «коалиции желающих»
Макрон: Количество участников коалиции желающих достигло 30
Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что число стран, вошедших в «коалицию желающих» по поддержке Украины, достигло тридцати. Об этом он сообщил во время ежегодного обращения к военным в преддверии национального праздника. Трансляцию вёл Елисейский дворец в соцсети X.
По словам главы государства, объединение было создано в феврале текущего года в Париже. Там же размещён и его генеральный штаб.
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о значительном прогрессе в формировании «коалиции желающих». По его словам, штаб-квартира коалиции уже функционирует в Париже под совместным франко-британским руководством. А Макрон недавно отметил, что страны-партнёры коалиции продолжат патрулировать воздушное и морское пространство Украины даже после перемирия с РФ.