В Кремле оценили настырность Запада в продвижении «коалиции желающих»

Настойчивое продвижение западными странами идеи «коалиции желающих» по Украине соответствует общей конфронтационной линии в отношении России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя инициативы Запада.

«В целом такая настырность евроруководителей укладывается в общую канву нынешних настроений — милитаристских, конфронтационных, антироссийских. В этой связи можно выразить только сожаление», — отметил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что Россия внимательно следит за подобными инициативами и расценивает их как часть недружественной политики в отношении страны.

Британия и Франция объявили о создании «Коалиции желающих» («Коалиции активистов») 2 марта после встречи в Лондоне. Своим девизом они выбрали «За наше будущее». Страны-участницы коалиции пообещали усилить поддержку Киева, пойдя дальше поддержки, оказываемой Контактной группой по обороне Украины (формат «Рамштайн»), заявив о готовности принять участие в миротворческих силах на территории Украины путём предоставления войск или иным способом.