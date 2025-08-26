Мерц пригрозил ввести новые санкции, если встречи Путина и Зеленского не будет

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил мнение, что в случае, если запланированная встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского не произойдёт в ближайшее время, инициатива вернётся к европейским странам и Соединённым Штатам. Он также предупредил о возможном ужесточении санкционного давления на Россию.

«Если такая встреча не состоится, как было согласовано между Трампом и Путиным, то мяч снова окажется на нашей стороне, я имею в виду европейцев и американцев», — сказал политик.

На совместной пресс-конференции с канадским премьер-министром Марком Карни, транслировавшейся на официальной странице правительства ФРГ, Мерц сообщил, что ожидает проведение переговоров между Путиным и Зеленским в течение двух недель. Канцлер подчеркнул, что если эта договорённость, достигнутая ранее между президентами США и России, не будет выполнена, то вопрос перейдёт в зону ответственности западных партнёров, после чего последуют дополнительные консультации.

Мерц напомнил, что Трамп также предлагал организовать трёхсторонний формат переговоров с участием себя, Путина и Зеленского. По словам канцлера, это стало бы логичным следующим шагом в случае срыва ранее согласованной встречи. По словам канцлера, Европейский союз уже разрабатывает новые санкционные меры, а американский президент не исключил введения дополнительных ограничительных пошлин в случае, если переговоры не состоятся.

Глава немецкого кабмина также затронул тему сотрудничества между Западом и Украиной в сфере безопасности, указав, что разрабатываемые гарантии призваны обеспечить долгосрочную обороноспособность украинской армии.

Напомним, на прошлой неделе Дональд Трамп принимал в Вашингтоне Зеленского и лидеров европейских государств. Ранее он допускал возможность трёхсторонней встречи с участием Путина и Зеленского при условии успешного развития переговорного процесса.

15 августа на Аляске состоялись переговоры между российским и американским президентами. Трамп, комментируя их итоги, отметил, что по многим аспектам украинской проблематики удалось найти взаимопонимание, однако ряд вопросов остаётся нерешённым. В тот же день в интервью Fox News он заявил, что возможность достижения соглашения по Украине теперь во многом зависит от позиции Зеленского. А накануне Трамп выразил мнение, что Путин не стремится встречаться с главарём киевского режима, потому что он ему не нравится.