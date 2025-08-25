Трамп: Путину не нравится Зеленский
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason
Президент РФ Владимир Путин не стремится к встрече с Владимиром Зеленским из-за личной неприязни. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.
«Потому что тот ему не нравится», — заявил Трамп.
Он добавил, что и сам иногда избегает встреч с несимпатичными ему людьми, хотя порой делает и наоборот. По его словам, между Путиным и Зеленским существует взаимная антипатия.
Касаясь темы конфликта на Украине, президент США подверг резкой критике экс-лидера Джо Байдена. Трамп убеждён, что конфликта бы не было, если бы у власти находился настоящий президент, а не тот, кто, по его мнению, занял пост после фальсификаций на выборах. Он также сослался на слова Владимира Путина, который подтверждает эту точку зрения. Как заявил Трамп, российский президент согласен с тем, что при нем конфликта бы не произошло.
Ранее Андрей Пинчук, первый министр госбезопасности ДНР высказался, что ни Зеленский, ни лидеры ЕС не стремятся к миру на Украине и поиску компромиссов, так как конфликт приносит им выгоду. По его словам, Европейский союз получает экономические выгоды от наращивания военного производства, используя образ России в качестве оправдания для решения внутренних кризисов. В то же время конфликт, как полагают, позволяет Владимиру Зеленскому гарантировать собственную безопасность и сохранить контроль над властью.