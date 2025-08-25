Трамп: Путину не нравится Зеленский

Президент РФ Владимир Путин не стремится к встрече с Владимиром Зеленским из-за личной неприязни. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Потому что тот ему не нравится», — заявил Трамп.

Он добавил, что и сам иногда избегает встреч с несимпатичными ему людьми, хотя порой делает и наоборот. По его словам, между Путиным и Зеленским существует взаимная антипатия.

Касаясь темы конфликта на Украине, президент США подверг резкой критике экс-лидера Джо Байдена. Трамп убеждён, что конфликта бы не было, если бы у власти находился настоящий президент, а не тот, кто, по его мнению, занял пост после фальсификаций на выборах. Он также сослался на слова Владимира Путина, который подтверждает эту точку зрения. Как заявил Трамп, российский президент согласен с тем, что при нем конфликта бы не произошло.