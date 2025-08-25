Ни Владимир Зеленский, ни стоящие за ним лидеры ЕС не заинтересованы в установлении мира на Украине и поиске компромиссных решений. Им нужно продолжение конфликта, который приносит определённые выгоды, уверен первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук.

По его словам, страны ЕС могут зарабатывать на производстве оружия, одновременно списывая внутренние проблемы на Россию. Для Зеленского же конфликт на Украине стал инструментом личной безопасности и удержания власти. Однако свой интерес имеет и президент США Дональд Трамп, отметил доктор политических наук.

Американский лидер стремится как можно скорее вывести США из этого конфликта, но на максимально выгодных для себя условиях. Сегодня Трамп анализирует предложения каждой из сторон: Украина уже согласилась передать свои минеральные ресурсы, а Европа готова закупать оружие на десятки миллиардов долларов. В то же время Россия может продавать США редкоземельные металлы, реализовывать вместе с ней проекты по освоению Арктики и развивать энергетическую сферу.