В Турции отметили упрямство Зеленского и мастерство Путина
Sabah: Зеленский отказался от компромиссов, а Путин проявил гибкость дипломата
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Владимир Зеленский демонстрирует непреклонную позицию в украинском урегулировании, отклоняя предложения американского лидера Дональда Трампа. В том числе, по информации турецкой газеты Sabah, глава киевского режима не согласен отменять закон о запрете русского языка.
«Путин даже дал «зелёный свет» ряду «гибких» шагов, которые западные СМИ расценивают как уступки. А вот Владимир Зеленский занимает всё более бескомпромиссную позицию. <...> Зеленский отказывается даже отменять законы, запрещающее русский язык, хотя на Украине миллионы граждан русского происхождения», — отмечает автор материала.
Обозреватель Берджан Тутар пишет, что президент Владимир Путин, напротив, видит в приходе Трампа «свет в конце тоннеля» для улучшения российско-американских отношений, которые сейчас на низком уровне. По словам турецкого колумниста, российский лидер успешно противостоит западным нарративам, смягчая риторику без изменения стратегических целей. Он стремится использовать встречу с хозяином Белого дома, чтобы разрушить «ловушку» Киева и Европы.
Кремль, по мнению представителя турецкой прессы, обладает сильными аргументами и чётко сформулировал свои требования. Такой козырь есть не у каждой стороны переговоров, добавляет издание.
Ранее Владимир Зеленский исключил возможность подарить украинские земли, однако его заявление не прояснило, готов ли он к территориальным компромиссам или обмену. Эта формулировка противоречит его ранее озвученной позициии, которая полностью отрицала любые варианты передачи территорий.