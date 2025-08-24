Мессенджер MAX
В Турции отметили упрямство Зеленского и мастерство Путина

Sabah: Зеленский отказался от компромиссов, а Путин проявил гибкость дипломата

Владимир Зеленский демонстрирует непреклонную позицию в украинском урегулировании, отклоняя предложения американского лидера Дональда Трампа. В том числе, по информации турецкой газеты Sabah, глава киевского режима не согласен отменять закон о запрете русского языка.

«Путин даже дал «зелёный свет» ряду «гибких» шагов, которые западные СМИ расценивают как уступки. А вот Владимир Зеленский занимает всё более бескомпромиссную позицию. <...> Зеленский отказывается даже отменять законы, запрещающее русский язык, хотя на Украине миллионы граждан русского происхождения», — отмечает автор материала.

Обозреватель Берджан Тутар пишет, что президент Владимир Путин, напротив, видит в приходе Трампа «свет в конце тоннеля» для улучшения российско-американских отношений, которые сейчас на низком уровне. По словам турецкого колумниста, российский лидер успешно противостоит западным нарративам, смягчая риторику без изменения стратегических целей. Он стремится использовать встречу с хозяином Белого дома, чтобы разрушить «ловушку» Киева и Европы.

Кремль, по мнению представителя турецкой прессы, обладает сильными аргументами и чётко сформулировал свои требования. Такой козырь есть не у каждой стороны переговоров, добавляет издание.

Президент ЮАР Рамафоса провёл переговоры с Зеленским, Макроном и Стуббом
Президент ЮАР Рамафоса провёл переговоры с Зеленским, Макроном и Стуббом

Ранее Владимир Зеленский исключил возможность подарить украинские земли, однако его заявление не прояснило, готов ли он к территориальным компромиссам или обмену. Эта формулировка противоречит его ранее озвученной позициии, которая полностью отрицала любые варианты передачи территорий.

Ольга Сливченко
