Президент ЮАР Рамафоса провёл переговоры с Зеленским, Макроном и Стуббом
Сирил Рамафоса. Обложка © X / The Presidency
Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса провёл серию звонков с главарём киевского режима Владимиром Зеленским, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой Финляндии Александром Стуббом, направленных на поиск путей решения украинского конфликта. Об этом сообщили в пресс-службе лидера ЮАР.
Стороны обсудили варианты дипломатического урегулирования и отметили значимость посреднической роли ЮАР в диалоге между Москвой и Киевом. Европейские лидеры выразили готовность поддерживать инициативы, способствующие стабилизации ситуации. Рамафоса предложил организовать как двусторонние, так и многосторонние встречи с участием США и России.
Напомним, 18 августа российский лидер Владимир Путин провёл телефонную беседу с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Президент РФ рассказал главе ЮАР об итогах контактов Москвы и Вашингтона на Аляске. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в углублении стратегического партнёрства между Россией и ЮАР.