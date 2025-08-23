Мессенджер MAX
23 августа, 20:57

Президент ЮАР Рамафоса провёл переговоры с Зеленским, Макроном и Стуббом

Сирил Рамафоса. Обложка © X / The Presidency

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса провёл серию звонков с главарём киевского режима Владимиром Зеленским, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой Финляндии Александром Стуббом, направленных на поиск путей решения украинского конфликта. Об этом сообщили в пресс-службе лидера ЮАР.

Стороны обсудили варианты дипломатического урегулирования и отметили значимость посреднической роли ЮАР в диалоге между Москвой и Киевом. Европейские лидеры выразили готовность поддерживать инициативы, способствующие стабилизации ситуации. Рамафоса предложил организовать как двусторонние, так и многосторонние встречи с участием США и России.

Президент ЮАР Рамафоса поделился «уроками» мира с Зеленским

Напомним, 18 августа российский лидер Владимир Путин провёл телефонную беседу с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Президент РФ рассказал главе ЮАР об итогах контактов Москвы и Вашингтона на Аляске. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в углублении стратегического партнёрства между Россией и ЮАР.

