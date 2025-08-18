Встреча Путина и Трампа
18 августа, 10:29

Путин рассказал лидеру ЮАР об итогах саммита на Аляске

Кремль сообщил о телефонном разговоре Путина с лидером ЮАР Рамафосой

© ТАСС / Евгений Биятов

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонную беседу с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Лидер России рассказал главе ЮАР об итогах контактов Москвы и Вашингтона на Аляске.

«Сирил Рамафоса выразил поддержку предпринимаемым дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование украинского кризиса», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в углублении стратегического партнёрства между Россией и ЮАР. Также была отмечена важность укрепления сотрудничества на различных международных площадках.

Напомним, что переговоры 15 августа продолжались около трёх часов. Российский лидер пригласил американского коллегу с визитом в Москву, а Трамп отметил прогресс в переговорах, признав при этом сохраняющиеся разногласия. После саммита глава Белого дома провёл серию консультаций с лидерами НАТО и экс-комиком Владимиром Зеленским, который 18 августа посетит Вашингтон для личной встречи с Трампом.

