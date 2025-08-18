Путин рассказал лидеру ЮАР об итогах саммита на Аляске

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонную беседу с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Лидер России рассказал главе ЮАР об итогах контактов Москвы и Вашингтона на Аляске.

«Сирил Рамафоса выразил поддержку предпринимаемым дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование украинского кризиса», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в углублении стратегического партнёрства между Россией и ЮАР. Также была отмечена важность укрепления сотрудничества на различных международных площадках.