Путин рассказал лидеру ЮАР об итогах саммита на Аляске
Кремль сообщил о телефонном разговоре Путина с лидером ЮАР Рамафосой
Обложка © ТАСС / Евгений Биятов
Президент РФ Владимир Путин провёл телефонную беседу с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Лидер России рассказал главе ЮАР об итогах контактов Москвы и Вашингтона на Аляске.
«Сирил Рамафоса выразил поддержку предпринимаемым дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование украинского кризиса», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в углублении стратегического партнёрства между Россией и ЮАР. Также была отмечена важность укрепления сотрудничества на различных международных площадках.
Напомним, что переговоры 15 августа продолжались около трёх часов. Российский лидер пригласил американского коллегу с визитом в Москву, а Трамп отметил прогресс в переговорах, признав при этом сохраняющиеся разногласия. После саммита глава Белого дома провёл серию консультаций с лидерами НАТО и экс-комиком Владимиром Зеленским, который 18 августа посетит Вашингтон для личной встречи с Трампом.