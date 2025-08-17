Встреча Путина и Трампа
Регион
17 августа, 13:26

Путин рассказал президенту Узбекистана об итогах саммита на Аляске

Обложка © ТАСС / AP

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, в рамках которого были озвучены ключевые результаты встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Путин информировал президента Республики Узбекистан о прошедшей в Анкоридже встрече с президентом США. Шавкат Мирзиёев высоко оценил позитивную динамику российско-американского диалога на высшем уровне, подчеркнул важность достижения мирного урегулирования на Украине», — говорится в сообщении.

Обсуждались также важные вопросы наших двусторонних отношений, с особым вниманием к расширению взаимовыгодного торгового и экономического партнёрства.

Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с итогами встречи с Дональдом Трампом и отметил, что переговоры помогли американской стороне лучше понять позицию России по Украине.

Милена Скрипальщикова
