Путин рассказал президенту Узбекистана об итогах саммита на Аляске
Обложка © ТАСС / AP
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, в рамках которого были озвучены ключевые результаты встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Путин информировал президента Республики Узбекистан о прошедшей в Анкоридже встрече с президентом США. Шавкат Мирзиёев высоко оценил позитивную динамику российско-американского диалога на высшем уровне, подчеркнул важность достижения мирного урегулирования на Украине», — говорится в сообщении.
Обсуждались также важные вопросы наших двусторонних отношений, с особым вниманием к расширению взаимовыгодного торгового и экономического партнёрства.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с итогами встречи с Дональдом Трампом и отметил, что переговоры помогли американской стороне лучше понять позицию России по Украине.