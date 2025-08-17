Саммит стал прорывом: Токаев поздравил Путина с проведёнными переговорами с Трампом в Анкоридже

Президента России Владимира Путина с итогами встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Анкоридже поздравил в телефонном разговоре глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он отметил, что переговоры помогли американской стороне лучше понять позицию России по Украине. Об этом сообщила пресс-служба Токаева.

«По его мнению (президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев — прим. Life.ru) , переговоры содействовали лучшему пониманию американской стороной российской позиции по Украине, что поможет найти точки соприкосновения по этой сложной проблеме», — говорится в сообщении.

Токаев охарактеризовал саммит как прорывной для укрепления позиций России на мировой арене. В ходе разговора Путин рассказал казахстанскому лидеру об основных аспектах встречи с Трампом, а Токаев отметил умелую организацию визита российского президента на Аляску. Президент Казахстана также выразил благодарность за конструктивное сотрудничество России и Казахстана в области энергетики, подчеркнув значимость двусторонних отношений.