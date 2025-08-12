Встреча Путина и Трампа
Регион
12 августа, 11:16

Президент Казахстана Токаев разбил доску во время вручения чёрного пояса

Токаев с первого удара расколол доску после получения чёрного пояса девятого дана. Обложка © Пресс-служба президента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил чёрный пояс девятого дана по тхэкводно. Сначала он расписался на доске, а затем по просьбе президента Всемирной федерации тхэквондо (WTF) Чунгвона Чоу нанёс удар, расколовший доску надвое.

Токаев с первого удара расколол доску после получения чёрного пояса девятого дана. Видео © Пресс-служба президента Казахстана

Присутствующие встретили этот момент аплодисментами. Чёрный пояс девятого дана — высшая степень мастерства в тхэквондо и одно из самых престижных званий в мире боевых искусств.

Токаев в ответ на повышение пошлин Трампом выступил за поиск компромисса
Ранее стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поговорил по телефону с Владимиром Путиным. Российский лидер рассказал коллеге о переговорах со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом по урегулированию украинского конфликта. Токаев поблагодарил за информацию и выразил поддержку усилиям, направленным на поиск мирного решения.

