Президент Казахстана Токаев разбил доску во время вручения чёрного пояса

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил чёрный пояс девятого дана по тхэкводно. Сначала он расписался на доске, а затем по просьбе президента Всемирной федерации тхэквондо (WTF) Чунгвона Чоу нанёс удар, расколовший доску надвое.

Токаев с первого удара расколол доску после получения чёрного пояса девятого дана. Видео © Пресс-служба президента Казахстана

Присутствующие встретили этот момент аплодисментами. Чёрный пояс девятого дана — высшая степень мастерства в тхэквондо и одно из самых престижных званий в мире боевых искусств.