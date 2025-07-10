Токаев в ответ на повышение пошлин Трампом выступил за поиск компромисса
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал к поиску компромисса в ответ на уведомление главы Белого дома Дональда Трампа о введении 25-процентных пошлин на казахстанские товары. Об этом сообщили в пресс-службе Акорды.
«Глава государства выразил уверенность, что стороны смогут достичь взаимоприемлемого решения в рамках торгового диалога», — говорится в сообщении.
Токаев подчеркнул, что Казахстан, как давний партнер США в торговле и инвестициях, выступает за прозрачные, предсказуемые и взаимовыгодные экономические отношения. Он также подтвердил готовность продолжать конструктивные переговоры для урегулирования спорных моментов.
Ранее президент США Дональд Трамп направил Токаеву официальное письмо, в котором сообщил о введении с 1 августа дополнительных тарифов:
— на товары из Казахстана — 25%,
— из Туниса — 25%,
— из Боснии и Герцеговины — 30%,
— из Индонезии — 32%,
— из Сербии и Бангладеш — 35%.
С приходом Дональда Трампа к власти США начали масштабные тарифные войны, пересматривая торговые условия с десятками стран. Под лозунгом «Америка прежде всего» Белый дом стал вводить пошлины на импорт товаров из партнёрских государств, включая союзников по НАТО и крупнейшие развивающиеся экономики. Такая политика вызвала волну ответных мер и обострила глобальные торговые конфликты, в первую очередь — с Китаем.