Токаев в ответ на повышение пошлин Трампом выступил за поиск компромисса

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал к поиску компромисса в ответ на уведомление главы Белого дома Дональда Трампа о введении 25-процентных пошлин на казахстанские товары. Об этом сообщили в пресс-службе Акорды.

«Глава государства выразил уверенность, что стороны смогут достичь взаимоприемлемого решения в рамках торгового диалога», — говорится в сообщении.

Токаев подчеркнул, что Казахстан, как давний партнер США в торговле и инвестициях, выступает за прозрачные, предсказуемые и взаимовыгодные экономические отношения. Он также подтвердил готовность продолжать конструктивные переговоры для урегулирования спорных моментов.

Ранее президент США Дональд Трамп направил Токаеву официальное письмо, в котором сообщил о введении с 1 августа дополнительных тарифов: — на товары из Казахстана — 25%, — из Туниса — 25%, — из Боснии и Герцеговины — 30%, — из Индонезии — 32%, — из Сербии и Бангладеш — 35%.