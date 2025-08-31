«Знаю, о чём говорю»: Мерц резко изменил мнение о вводе сухопутных войск ЕС на Украину

Европейские страны не направят наземный воинский контингент на Украину в ближайшее время. Об это заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью ZDF.

«Никто не говорит о наземных войсках на Украине в настоящий момент. Я присутствую на всех этих переговорах, и я знаю, о чём мы говорим», — утверждает глава немецкого правительства.

В ответ на предположение ведущей о том, что такие дискуссии ведутся среди британских и французских коллег, Мерц заявил, что европейские лидеры сосредоточены на координации военной помощи ВСУ. Канцлер подчёркивает, что вопрос безопасности Украины после потенциального перемирия остается абсолютным приоритетом для западных партнёров.