«Знаю, о чём говорю»: Мерц резко изменил мнение о вводе сухопутных войск ЕС на Украину
Мерц: В ближайшее время Европа не введёт сухопутные войска на Украину
Европейские страны не направят наземный воинский контингент на Украину в ближайшее время. Об это заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью ZDF.
«Никто не говорит о наземных войсках на Украине в настоящий момент. Я присутствую на всех этих переговорах, и я знаю, о чём мы говорим», — утверждает глава немецкого правительства.
В ответ на предположение ведущей о том, что такие дискуссии ведутся среди британских и французских коллег, Мерц заявил, что европейские лидеры сосредоточены на координации военной помощи ВСУ. Канцлер подчёркивает, что вопрос безопасности Украины после потенциального перемирия остается абсолютным приоритетом для западных партнёров.
Ранее Фридрих Мерц заявил, что боевые действия на Украине завершатся только в том случае, если на Россию будет оказано сильное экономическое и военное давление. При этом он говорит, что мирное урегулирование тормозит именно «агрессивная политика Кремля».