Мерц упрекнул немцев в жизни не по средствам

Канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о необходимости кардинальных реформ в социальной сфере страны, затрагивающих систему социальных пособий. Он предупредил о возможных болезненных решениях и сокращениях, при этом настаивая на сохранении работоспособности медицинской, пенсионной и страховой систем. Об этом он заявил на съезде партии ХДС в Бонне.

«Так, как сейчас, особенно в части так называемых социальных пособий, оставаться не может и не будет», — цитирует Мерца газета Bild.

Канцлер подчеркнул, что Германия живёт не по средствам уже несколько лет, и ответственность за это лежит на политиках, а не на получателях выплат. По его словам, необходимо изменить систему для стимулирования занятости и экономического роста.