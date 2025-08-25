Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 23:28

Мерц заявил, что бюджет ФРГ не выдерживает расходов на социальное обеспечение

Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что государство больше не способно поддерживать нынешний объём социальных расходов. Об этом он сообщил на конференции Христианско-демократического союза в Оснабрюке, пишет The Telegraph.

По словам Мерца, нынешняя модель социального обеспечения устойчива лишь формально, но её финансирование становится непосильным из-за экономического спада. В 2024 году на пособия было выделено рекордные 47 миллиардов евро, что, по мнению канцлера, требует пересмотра существующей системы поддержки граждан.

В Германии рассказали, сколько солдат должна направить «коалиция желающих» на Украину
В Германии рассказали, сколько солдат должна направить «коалиция желающих» на Украину

А ранее Мерц допустил возможность избрания женщины президентом ФРГ в 2027 году. Политик подчеркнул, что такая ситуация стала бы историческим событием для страны, по его словам, «это было бы хорошо». Одновременно с этим канцлер уточнил, что решение предложить Юлию Клёкнер на должность председателя Бундестага было его инициативой.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Германия
  • Фридрих Мерц
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar