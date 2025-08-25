Мерц заявил, что бюджет ФРГ не выдерживает расходов на социальное обеспечение
Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что государство больше не способно поддерживать нынешний объём социальных расходов. Об этом он сообщил на конференции Христианско-демократического союза в Оснабрюке, пишет The Telegraph.
По словам Мерца, нынешняя модель социального обеспечения устойчива лишь формально, но её финансирование становится непосильным из-за экономического спада. В 2024 году на пособия было выделено рекордные 47 миллиардов евро, что, по мнению канцлера, требует пересмотра существующей системы поддержки граждан.
А ранее Мерц допустил возможность избрания женщины президентом ФРГ в 2027 году. Политик подчеркнул, что такая ситуация стала бы историческим событием для страны, по его словам, «это было бы хорошо». Одновременно с этим канцлер уточнил, что решение предложить Юлию Клёкнер на должность председателя Бундестага было его инициативой.