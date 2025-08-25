Мерц допустил возможность избрания женщины президентом ФРГ в 2027 году

Канцлер Германии Фридрих Мерц высказал мнение, что в 2027 году на пост президента страны может быть избрана женщина. Об этом он заявил в Берлине во время выступления на Дне открытых дверей.

Политик подчеркнул, что такая ситуация стала бы историческим событием для страны, по его словам, «это было бы хорошо». Одновременно с этим Мерц уточнил, что решение предложить Юлию Клёкнер на должность председателя Бундестага было его инициативой.

«Я делаю всё возможное, чтобы улучшить представительство женщин на руководящих должностях в нашей стране», — сказал канцлер.