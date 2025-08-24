Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 августа, 22:17

«Прошли первые 200 метров»: Мерц сравнил переговоры по Украине с 10-ти километровой дорогой

Мерц сравнил переговоры по Украине с длинной дорогой, где пройдено лишь 200 м

Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что прогресс в достижении мира на Украине незначителен. Он сравнил переговоры с 10-ти километровой дорогой, где пройдено лишь 200 метров, и отметил, что в этом вопросе «необходимо терпение». Заявление Мерца прозвучало на съезде местного отделения Христианско-демократического союза (ХДС) в Оснабрюке в федеральной земле Нижняя Саксония.

«Мы сделали первые шаги... Мы находимся на пути протяжённостью 10 километров и прошли, вероятно, первые 200 метров», — приводит слова канцлера портал Tagesschau.

Стало известно, как Мерц едва не спровоцировал скандал в Белом доме
Стало известно, как Мерц едва не спровоцировал скандал в Белом доме

Ранее в Германии рассказали, сколько солдат должна направить «коалиция желающих» на Украину. Ведущие государства так называемой «коалиции желающих», в числе которых значатся Германия, Франция и Великобритания, обязаны перебросить десятки тысяч солдат для создания надёжных охранных гарантий. Европейские чиновники, включая Фридриха Мерца, указывают на то, что даже после гипотетического подписания мирного договора по Украине ЕС обязан «повзрослеть» и получить возможность собственными силами «поддерживать стабильность и независимость на европейской территории».

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Украина
  • Фридрих Мерц
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar