«Прошли первые 200 метров»: Мерц сравнил переговоры по Украине с 10-ти километровой дорогой
Мерц сравнил переговоры по Украине с длинной дорогой, где пройдено лишь 200 м
Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что прогресс в достижении мира на Украине незначителен. Он сравнил переговоры с 10-ти километровой дорогой, где пройдено лишь 200 метров, и отметил, что в этом вопросе «необходимо терпение». Заявление Мерца прозвучало на съезде местного отделения Христианско-демократического союза (ХДС) в Оснабрюке в федеральной земле Нижняя Саксония.
«Мы сделали первые шаги... Мы находимся на пути протяжённостью 10 километров и прошли, вероятно, первые 200 метров», — приводит слова канцлера портал Tagesschau.
Ранее в Германии рассказали, сколько солдат должна направить «коалиция желающих» на Украину. Ведущие государства так называемой «коалиции желающих», в числе которых значатся Германия, Франция и Великобритания, обязаны перебросить десятки тысяч солдат для создания надёжных охранных гарантий. Европейские чиновники, включая Фридриха Мерца, указывают на то, что даже после гипотетического подписания мирного договора по Украине ЕС обязан «повзрослеть» и получить возможность собственными силами «поддерживать стабильность и независимость на европейской территории».