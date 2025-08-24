«Прошли первые 200 метров»: Мерц сравнил переговоры по Украине с 10-ти километровой дорогой

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что прогресс в достижении мира на Украине незначителен. Он сравнил переговоры с 10-ти километровой дорогой, где пройдено лишь 200 метров, и отметил, что в этом вопросе «необходимо терпение». Заявление Мерца прозвучало на съезде местного отделения Христианско-демократического союза (ХДС) в Оснабрюке в федеральной земле Нижняя Саксония.

«Мы сделали первые шаги... Мы находимся на пути протяжённостью 10 километров и прошли, вероятно, первые 200 метров», — приводит слова канцлера портал Tagesschau.