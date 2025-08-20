Стало известно, как Мерц едва не спровоцировал скандал в Белом доме

Канцлер Германии Фридрих Мерц едва не спровоцировал дипломатический скандал на встрече с американским президентом Дональдом Трампом, настоятельно потребовав согласовать перемирие как условие для саммита российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

В ходе закрытых переговоров Мерц в Овальном кабинете Белого дома настаивал, чтобы американский президент добился прекращения огня хотя бы на время возможной встречи лидеров России и Украины. На публичной части саммита канцлер выразил общее желание участников добиться перемирия.