Стало известно, как Мерц едва не спровоцировал скандал в Белом доме
NYT: Слова Мерца о перемирии вызвали в Белом доме обстановку, близкую к скандалу
Президент США Дональд Трамп, Владимир Зеленский, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони, премьер Британии Кир Стармер и генсек НАТО Марк Рютте. Обложка © Х / The White House
Канцлер Германии Фридрих Мерц едва не спровоцировал дипломатический скандал на встрече с американским президентом Дональдом Трампом, настоятельно потребовав согласовать перемирие как условие для саммита российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
В ходе закрытых переговоров Мерц в Овальном кабинете Белого дома настаивал, чтобы американский президент добился прекращения огня хотя бы на время возможной встречи лидеров России и Украины. На публичной части саммита канцлер выразил общее желание участников добиться перемирия.
«Я не могу себе представить, чтобы следующая встреча состоялась без прекращения огня, поэтому давайте работать над этим», — заявил немецкий канцлер.
Ранее Трамп, беседуя с Зеленским, отметил, что для мирного урегулирования конфликта на Украине не требуется предварительное прекращение огня. Он подчеркнул, что переговоры и заключение соглашения возможны на фоне продолжающихся боевых действий. В перерыве встречи 18 августа в Белом доме Трамп созвонился с Путиным. Беседа была открытой и продуктивной. После Трамп объявил о подготовке к переговорам между Путиным и Зеленским, отметив, что Украина готова к диалогу с Россией без предварительного прекращения огня.