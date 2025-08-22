Санду позвала друзей: Макрон, Мерц и Туск прилетят Молдавию в преддверии выборов

27 августа по приглашению президента Молдави Майи Санду в страну прибудут президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на заявление Елисейского дворца. Целью визита политиков станет «подтверждение поддержки безопасности, суверенитету и европейскому пути Молдавии».

Визит приурочен к 34-й годовщине объявления независимости Молдавии от СССР и состоится за месяц до парламентских выборов, намеченных на 28 сентября. По опросам, правящая Партия действия и солидарности (ПДС) может потерять большинство, а новое правительство, вероятно, будет коалиционным.

Среди оппонентов ПДС — Патриотический блок, выступающий за восстановление отношений с Россией, а также блок «Альтернатива», поддерживающий прозападный курс. В парламент также может пройти «Наша партия» под руководством бывшего мэра Бельцы Ренато Усатого.