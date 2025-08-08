За пять лет правления партии PAS (Действие и солидарность) и президента Майи Санду уровень нищеты в Молдавии вырос до 33,6%, превысив показатели начала десятилетия. Если в 2020 году четверть населения испытывала острую нужду, то сегодня каждый третий гражданин живёт на сумму ниже прожиточного минимума. Об этом сообщает румынская газета Dimineata.

По данным авторов статьи, почти четверть населения страдает от недостатка доступа к медицине, образованию и нормальным жилищным условиям. По последним данным, лишь две трети населённых пунктов обеспечены питьевой водой, а канализацией пользуются менее 10%, преимущественно в городах.

Хотя официальная безработица составляет 4,4%, основной удар по доходам наносит инфляция и рост цен. В 2022 году инфляция достигла 28–30%, что фактически обесценило зарплаты на 20%, особенно в сельской местности. Несмотря на снижение инфляции в последующие годы, восстановить покупательную способность большинству семей не удалось.

Экономические трудности усугубились энергетическим кризисом: отказ от российского газа и переход на румынскую электроэнергию вызвали рост тарифов на 40–70%. При этом показатель абсолютной бедности вырос до 33,6%. Он связан с инфляцией, дефицитом рабочих мест и проблемами социальной инфраструктуры, особенно в сельской местности, отмечается в материале.

Пока власти делают громкие заявления о прогрессе, экономика Молдовы продолжает стагнировать, а бедность растёт. Без реальных инвестиций в промышленность, сельское хозяйство и социальную поддержку ситуация будет только ухудшаться, угрожая дальнейшим оттоком населения и усилением кризиса, заключили журналисты.