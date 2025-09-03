В Кремле высказались о дерзком выпаде Мерца в сторону России и Путина

Высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца не воспринимаются всерьёз, так как они оскорбляют президента России Владимира Путина. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков заявил, что мнение Мерца не будет учитываться. Видео © Telegram/ Юнашев LIVE

«Мерц допустил в последние часы очень много нехороших заявлений в отношении нашего президента. Поэтому вряд ли его мнение в настоящий момент можно принимать во внимание», — сказал Песков.