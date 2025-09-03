В Кремле высказались о дерзком выпаде Мерца в сторону России и Путина
Песков: Мнение Мерца не будет восприниматься всерьёз из-за слов о Путине
Высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца не воспринимаются всерьёз, так как они оскорбляют президента России Владимира Путина. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Песков заявил, что мнение Мерца не будет учитываться. Видео © Telegram/ Юнашев LIVE
«Мерц допустил в последние часы очень много нехороших заявлений в отношении нашего президента. Поэтому вряд ли его мнение в настоящий момент можно принимать во внимание», — сказал Песков.
Ранее Мерц охарактеризовал президента РФ как «военного преступника». Кроме того, он заявлял о необходимости экономического истощения России как ключевого условия для завершения конфликта на Украине. Он уверен, что данное давление сможет повлиять на нынешнее положение дел и РФ прекратит боевые действия на Украине.