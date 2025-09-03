Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 сентября, 09:49

«Истощилка не выросла»: Захарова резко осадила «хера Мерца» за выпад в сторону России

Захарова: У Мерца не выросла истощилка, чтобы экономически повлиять на РФ

Фридрих Мерц и Мария Захарова. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1, lev radin

Фридрих Мерц и Мария Захарова. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1, lev radin

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко ответила на заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о необходимости экономического истощения РФ. Свой комментарий по этому поводу она разместила в собственном Telegram-канале.

«Истощилка не выросла, хер Мерц», — написала Захарова.

Захарова обвинила скользкого Мерца в желании втянуть Германию в войну с Россией
Захарова обвинила скользкого Мерца в желании втянуть Германию в войну с Россией

Напомним, что Фридрих Мерц ранее заявил о необходимости экономического истощения России как ключевого условия для завершения конфликта на Украине. Он уверен, что данное давление сможет повлиять на нынешнее положение дел и РФ прекратит боевые действия на Украине. При этом политик заявил, что конфликт на Украине может продлиться ещё значительное время из-за отсутствия признаков военного или экономического истощения у обеих сторон.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Фридрих Мерц
  • Мария Захарова
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar