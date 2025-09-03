«Истощилка не выросла»: Захарова резко осадила «хера Мерца» за выпад в сторону России

Напомним, что Фридрих Мерц ранее заявил о необходимости экономического истощения России как ключевого условия для завершения конфликта на Украине. Он уверен, что данное давление сможет повлиять на нынешнее положение дел и РФ прекратит боевые действия на Украине. При этом политик заявил, что конфликт на Украине может продлиться ещё значительное время из-за отсутствия признаков военного или экономического истощения у обеих сторон.