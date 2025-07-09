Захарова обвинила скользкого Мерца в желании втянуть Германию в войну с Россией
Захарова: За своими речами Мерц скрывает желание наносить удары по России
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Канцлер ФРГ Фридрих Мерц за своими дипломатическими формулировками скрывает намерение принять участие в нанесении ударов по России. Так, он продолжает пугать немцев «российской угрозой», оправдывая необходимость передачи Украине ракет Taurus. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«За всей этой словесной пеленой скрывается плохо закамуфлированное желание правительства Мерца также поучаствовать в нанесении ударов вглубь нашей страны», — отметила дипломат.
Захарова подчеркнула, что такой шаг со стороны властей Германии будет означать прямое вступление в войну с Россией. По её мнению, Берлину пора осознать серьёзной всей ситуации.
Напомним, что Фридрих Мерц не считает, что конфликт на Украине можно решить дипломатическим путём, поэтому Германия продолжит давать Киеву оружие. Он также рассматривает вариант с передачей Украине дальнобойных ракет Taurus. Сложность в том, что украинским военным придётся около полугода учиться применять их.