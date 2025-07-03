Мерц готовит для Киева «оружейный» контракт по примеру ресурсной сделки Трампа
Политолог Топорнин: Мерц хочет заключить сделку с Киевом, как это сделал Трамп
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Канцлер Германии Фридрих Мерц разрабатывает соглашение с украинским руководством, напоминающее сделку, которую инициировал Белый дом. В отличие от американцев, заинтересованных в украинских природных ресурсах, немцы намерены сосредоточиться на военно-промышленном комплексе.
«Теоретически Мерц может попытаться заключить с Зеленским сделку вроде той, что продавил Дональд Трамп. Только американцев интересовали природные ресурсы, а немцы возьмут ВПК», — заявил политолог Николай Топорнин РИА «Новости».
Власти ФРГ рассматривают возможность организации на территории Украины совместного производства дальнобойных ракет. Отмечается, что такой шаг может усилить оборонный потенциал Киева.
При этом реализация данного проекта позволит украинской стороне избежать необходимости публичных отчётов о том, куда именно направлены западные ракеты — по гражданским или военным объектам.
Ранее Фридрих Мерц обсудил с Владимиром Зеленским возможность обучения украинцев работе с ракетами Taurus. При этом он до сих пор со всей серьёзностью говорит, что Германия не примет участие в украинском конфликте. Кстати, накануне политик анонсировал «самый жёсткий за 3,5 года» пакет антироссийских санкций.