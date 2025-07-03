Мерц готовит для Киева «оружейный» контракт по примеру ресурсной сделки Трампа

Канцлер Германии Фридрих Мерц разрабатывает соглашение с украинским руководством, напоминающее сделку, которую инициировал Белый дом. В отличие от американцев, заинтересованных в украинских природных ресурсах, немцы намерены сосредоточиться на военно-промышленном комплексе.

«Теоретически Мерц может попытаться заключить с Зеленским сделку вроде той, что продавил Дональд Трамп. Только американцев интересовали природные ресурсы, а немцы возьмут ВПК», — заявил политолог Николай Топорнин РИА «Новости».

Власти ФРГ рассматривают возможность организации на территории Украины совместного производства дальнобойных ракет. Отмечается, что такой шаг может усилить оборонный потенциал Киева.