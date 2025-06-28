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28 июня, 01:47

NYT: ВС России лишают Украину ресурсов для сделки с США

Обложка © Freepik / freepik

Обложка © Freepik / freepik

Российские войска захватывают ресурсы, необходимые Украине для сделки с Соединёнными Штатами. В частности, они взяли под контроль важное месторождение лития в ДНР, сообщает газета The New York Times.

Согласно статье, российские военные лишили Киев ключевого актива, который мог бы способствовать развитию нового экономического сотрудничества с Вашингтоном.

«Чем больше территорий занимают российские войска на Украине, тем меньше ресурсов Киев может предложить Вашингтону», отмечает издание.

Карты времён СССР и неконкурентоспособность: США будут ждать проблемы с ископаемыми на Украине
Карты времён СССР и неконкурентоспособность: США будут ждать проблемы с ископаемыми на Украине

В материале также указано, что российские силы приближаются к новым месторождениям титана и других полезных ископаемых, включая уран.

Ранее появлялась информация о том, что Россия установила контроль над вторым из четырёх известных литиевых месторождений Украины, расположенным в посёлке Шевченко ДНР. Это место считается самым перспективным литиевым участком в стране, открытия которого датируются 1982 годом. Оно занимает около 40 гектаров на восточной окраине посёлка и уже несколько дней фактически находится под контролем российских войск.

Лия Мурадьян
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