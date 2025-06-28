Российские войска захватывают ресурсы, необходимые Украине для сделки с Соединёнными Штатами. В частности, они взяли под контроль важное месторождение лития в ДНР, сообщает газета The New York Times.

Согласно статье, российские военные лишили Киев ключевого актива, который мог бы способствовать развитию нового экономического сотрудничества с Вашингтоном.

«Чем больше территорий занимают российские войска на Украине, тем меньше ресурсов Киев может предложить Вашингтону», — отмечает издание.

В материале также указано, что российские силы приближаются к новым месторождениям титана и других полезных ископаемых, включая уран.