Карты времён СССР и неконкурентоспособность: США будут ждать проблемы с ископаемыми на Украине
WP: США будет сложно добывать ископаемые на Украине по сделке о минералах
США будет сложно добывать минералы на Украине. Обложка © Freepik / GarryKillian
Сложные логистические и экономические барьеры затруднят выполнение сделки между США и Украиной по полезным ископаемым. Об этом сообщает газета The Washington Post на основе мнений американских экспертов.
Соглашение вряд ли принесёт быструю выгоду. Реальные поставки титана, графита и лития начнутся только в отдалённом будущем. Перспективы для нефтегазовой отрасли также выглядят ограниченно, указано в материале.
«Существует много факторов, из-за которых американские компании могут настороженно относиться к нефти и газу на Украине. Я не думаю, что крупные компании, у которых есть возможность работать по всему миру, сочтут Украину конкурентоспособной с точки зрения инвестиций. Быть может, небольшие независимые компании захотят рискнуть», — прокомментировал сделку эксперт из Техасского университета Бен Кэхилл.
Эшли Замволт-Форбс, бывшая сотрудница министерства энергетики США, добавила, что местные власти с трудом находят средства на изучение природных ископаемых в США, Канаде и Австралии. Найти деньги для исследований на Украине будет намного сложнее.
Ещё одна проблема для американцев — это устаревшие советские карты, по которым придётся искать полезные ископаемые. По данным издания, некоторые фирмы уже застряли на картах времён СССР. Причина в том, что все эти годы Украина мало инвестировала даже в самые элементарные работы по выявлению ресурсов, указано в статье.
Ранее стало известно, что в Раде некоторые партии резко осуждают договор с США о полезных ископаемых. Напомним, Киев и Вашингтон подписали соглашение по редкоземельным металлам 1 мая.