Карты времён СССР и неконкурентоспособность: США будут ждать проблемы с ископаемыми на Украине

Сложные логистические и экономические барьеры затруднят выполнение сделки между США и Украиной по полезным ископаемым. Об этом сообщает газета The Washington Post на основе мнений американских экспертов.

Соглашение вряд ли принесёт быструю выгоду. Реальные поставки титана, графита и лития начнутся только в отдалённом будущем. Перспективы для нефтегазовой отрасли также выглядят ограниченно, указано в материале.

«Существует много факторов, из-за которых американские компании могут настороженно относиться к нефти и газу на Украине. Я не думаю, что крупные компании, у которых есть возможность работать по всему миру, сочтут Украину конкурентоспособной с точки зрения инвестиций. Быть может, небольшие независимые компании захотят рискнуть», — прокомментировал сделку эксперт из Техасского университета Бен Кэхилл.

Эшли Замволт-Форбс, бывшая сотрудница министерства энергетики США, добавила, что местные власти с трудом находят средства на изучение природных ископаемых в США, Канаде и Австралии. Найти деньги для исследований на Украине будет намного сложнее.