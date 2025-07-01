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1 июля, 20:51

Мерц заявил, что Германия не будет стороной украинского конфликта

Фридрих Мерц. Обложка © X / Bundeskanzler Friedrich Merz

Фридрих Мерц. Обложка © X / Bundeskanzler Friedrich Merz

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин, несмотря на поддержку Киева, не собирается ввязываться в вооружённое противостояние на Украине. В интервью ARD он отметил, что страна стремится не к участию в боевых действиях, а к поиску путей прекращения конфликта.

«Одно точно, и я говорю ещё раз: Германия не будет стороной конфликта. Мы вместе должны попытаться сделать всё, чтобы прекратить эту войну», — сказал канцлер.

Отвечая на вопрос о визите в Москву, Мерц пояснил, что при обострении ситуации в ближайшее время поездка маловероятна. Однако он не исключил возможность переговоров с российским президентом Владимиром Путиным при условии прозрачности и обязательного вовлечения Украины в обсуждение.

Канцлер ФРГ подчеркнул, что говорить о таком диалоге можно будет лишь тогда, когда появится ясное понимание направления, но пока этого не случилось. Кроме того, он признал, что решение на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году не принимать Украину в альянс было ошибочным. По его мнению, в ретроспективе это решение выглядит неверным.

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Ранее Мерц сообщил, что обсуждал с главарём киевского режима Владимиром Зеленским вопрос потенциального обучения украинских военнослужащих управлению крылатыми ракетами Taurus. Он также подчеркнул, что Берлин не будет публично комментировать военную помощь Киеву, чтобы не информировать Москву о деталях.

Тимур Хингеев
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