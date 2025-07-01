Мерц заявил, что Германия не будет стороной украинского конфликта

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин, несмотря на поддержку Киева, не собирается ввязываться в вооружённое противостояние на Украине. В интервью ARD он отметил, что страна стремится не к участию в боевых действиях, а к поиску путей прекращения конфликта.

«Одно точно, и я говорю ещё раз: Германия не будет стороной конфликта. Мы вместе должны попытаться сделать всё, чтобы прекратить эту войну», — сказал канцлер.

Отвечая на вопрос о визите в Москву, Мерц пояснил, что при обострении ситуации в ближайшее время поездка маловероятна. Однако он не исключил возможность переговоров с российским президентом Владимиром Путиным при условии прозрачности и обязательного вовлечения Украины в обсуждение.

Канцлер ФРГ подчеркнул, что говорить о таком диалоге можно будет лишь тогда, когда появится ясное понимание направления, но пока этого не случилось. Кроме того, он признал, что решение на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году не принимать Украину в альянс было ошибочным. По его мнению, в ретроспективе это решение выглядит неверным.