Германия рассматривает возможность обучения украинских военных работе с ракетами Taurus

«Мы об этом ещё не договорились. Я говорил об этом с Зеленским, я говорил об этом в (правящей в ФРГ. — Прим Life.ru) коалиции», — заявил Мерц в интервью телеканалу ARD.

Канцлер ФРГ уточнил, что использование Taurus будет осуществляться украинскими военными, как и в случае с другими крылатыми ракетами, поставляемыми из Великобритании и Франции. Мерц обратил внимание на сложность Taurus и необходимость минимум шести месяцев для обучения работе с этими системами. При этом он подчеркнул, что Берлин не будет публично комментировать военную помощь Киеву, чтобы не информировать Москву о деталях.