Германия рассматривает возможность обучения украинских военных работе с ракетами Taurus
ARD: Мерц обсудил с Зеленским возможность обучения ВСУ работе с Taurus
Taurus. Обложка © Wikipedia / Boevaya mashina
Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что обсуждал с главарём киевского режима Владимиром Зеленским вопрос потенциального обучения украинских военнослужащих управлению крылатыми ракетами Taurus. Возможность такого сценария не исключается.
«Мы об этом ещё не договорились. Я говорил об этом с Зеленским, я говорил об этом в (правящей в ФРГ. — Прим Life.ru) коалиции», — заявил Мерц в интервью телеканалу ARD.
Канцлер ФРГ уточнил, что использование Taurus будет осуществляться украинскими военными, как и в случае с другими крылатыми ракетами, поставляемыми из Великобритании и Франции. Мерц обратил внимание на сложность Taurus и необходимость минимум шести месяцев для обучения работе с этими системами. При этом он подчеркнул, что Берлин не будет публично комментировать военную помощь Киеву, чтобы не информировать Москву о деталях.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поставки Taurus приведут к разрушению отношений между Москвой и Берлином, но не остановят продвижение российских войск. Российский лидер считает, что использование ракет Taurus украинскими военными невозможно без участия немецких специалистов. По его словам, Taurus — это «высокоточное оружие, которым украинские военнослужащие управлять не могут». Глава государства добавил, что для применения этих ракет необходима космическая разведка.