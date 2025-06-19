Путин сообщил, что ВСУ не могут управлять ракетами Taurus без немецких офицеров

Российский лидер Владимир Путин рассказал, что эксплуатация ракет Taurus украинскими военными невозможна без участия немецких специалистов. Заявление президента России прозвучало во время встречи с представителями информационных агентств в рамках ПМЭФ.

«Что такое Taurus? Это высокоточное оружие, которым украинские военнослужащие управлять не могут. Они не в состоянии этого делать, это очевидные вещи, все это знают», — отметил глава государства.

Путин добавил, что немецкие ракеты не получится применять без космической разведки. Кроме того, Вооружённым силам Украины (ВСУ) понадобится помощь офицеров Германии.