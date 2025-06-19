ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
19 июня, 02:53

Путин сообщил, что ВСУ не могут управлять ракетами Taurus без немецких офицеров

Taurus. Обложка © Wikipedia / Boevaya mashina

Taurus. Обложка © Wikipedia / Boevaya mashina

Российский лидер Владимир Путин рассказал, что эксплуатация ракет Taurus украинскими военными невозможна без участия немецких специалистов. Заявление президента России прозвучало во время встречи с представителями информационных агентств в рамках ПМЭФ.

«Что такое Taurus? Это высокоточное оружие, которым украинские военнослужащие управлять не могут. Они не в состоянии этого делать, это очевидные вещи, все это знают», — отметил глава государства.

Путин добавил, что немецкие ракеты не получится применять без космической разведки. Кроме того, Вооружённым силам Украины (ВСУ) понадобится помощь офицеров Германии.

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Ранее Путин оценил, повлияет ли передача Киеву немецких Taurus на ход СВО. Российский лидер уточнил, что возможная передача ракет не окажет существенного влияния на ход боевых действий, однако окончательно подорвёт отношения между Берлином и Москвой.

Алена Пенчугина
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