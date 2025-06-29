«Окончательно утратили»: Лавров заявил, что Мерц и Макрон лишились здравого смысла

Канцлер Германии Фридрих Мерц и французский лидер Эмманюэль Макрон окончательно утратили здравый смысл. Как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, оба политика пытаются вернуться к тем временам, когда их государства хотели завоевать всю Европу. В первую очередь, Российскую империю и СССР.

На пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым Лавров обратил внимание на заявления, которые звучат из других стран. К примеру, на днях Мерц вместе с Макроном написали статью, где призвали Европу вооружиться, поскольку Россия — якобы главная угроза. Они обвинили РФ в «империалистических войнах» ведь, по их мнению, в 2008 году она «вторглась» в Грузию, в 2014 в Крым и Донбасс, а в 2022 на Украину. При этом в их заявлениях российский лидер Владимир Путин предстаёт как тот, кто придерживается цели «подорвать европейскую безопасность».

«Я думаю, что одних этих цитат для человека, который мало-мальски понимает, что происходит в Европе и следит за событиями, достаточно, чтобы понять, что эти деятели утратили окончательно здравый смысл и пытаются откровенно вернуться к тем временам, когда Франция и Германия хотели завоевать всю Европу, прежде всего Российскую империю и Советский Союз», — отметил Лавров.