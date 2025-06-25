Сергей Лавров предупредил о тикающих часах Судного дня
Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
Часы Судного дня тикают, и стрелка приближаются всё ближе к «ядерной» полуночи, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Однако он также подчеркнул, что Россия активно занимается недопущением ядерного конфликта.
«Глобальная безопасность — это, наверное, главная вещь, особенно на нынешнем этапе, когда печально известные часы Судного дня тикают и стрелку переносят всё ближе к полуночи, важно этого не допустить, и мы активно занимаемся тем, чтобы не произошла катастрофа», — сказал он, выступая перед сотрудниками МИД Туркмении и преподавателями и студентами Института международных отношений.
При этом он выразил сожаление, что разговоры об угрозе начала Третьей мировой войны стали будничными, «как будто двух мировых войн лидерам нынешнего ЕС недостаточно».
Напомним, в конце января стрелки символических «часов Судного дня» приблизились к «ядерной полуночи» на одну секунду. Теперь они показывают 89 секунд до двенадцати, что является самым близким значением с момента их создания. В Кремле констатировали, что перемещение стрелок «часов Судного дня» свидетельствует о нарастающем напряжении в мире, и для таких опасений есть основания.