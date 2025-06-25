Сергей Лавров предупредил о тикающих часах Судного дня

Часы Судного дня тикают, и стрелка приближаются всё ближе к «ядерной» полуночи, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Однако он также подчеркнул, что Россия активно занимается недопущением ядерного конфликта.

«Глобальная безопасность — это, наверное, главная вещь, особенно на нынешнем этапе, когда печально известные часы Судного дня тикают и стрелку переносят всё ближе к полуночи, важно этого не допустить, и мы активно занимаемся тем, чтобы не произошла катастрофа», — сказал он, выступая перед сотрудниками МИД Туркмении и преподавателями и студентами Института международных отношений.