Вассерман раскрыл, каковы шансы «часов Судного дня» пробить полночь

Стрелки «часов Судного дня» никогда не дойдут до полуночи. Об этом Life.ru заявил публицист, депутат Государственной думы Анатолий Вассерман. По его словам, пока у России есть мощности уничтожить Америку, США не станут «спускать курок» с ядерных боеголовок.

«Мне представляется, что реальной войны между великими державами не будет — прежде всего потому, что ещё в третьей фазе мировой войны, впервые столкнувшись с угрозой гарантированно неприемлемых ответных ударов, эти страны научились разменивать войны, как квартиры: одну большую на несколько маленьких в разных районах. Собственно, именно поэтому третья фаза мировой войны и получила название «холодная война», — сказал депутат.

Он отметил, что ни в четвёртой фазе мировой войны, начавшейся с разрушения России в 1991 году, ни в нынешней пятой фазе, начавшейся с обозначения восстановления России в 2014 году, это искусство размена большой войны на маленькую никуда не исчезнет. По его словам, до тех пор пока Россия обладает технической возможностью построить пролив между Канадой и Мексикой, жители территорий, где возможно это строительство, не пойдут на действия, способные его начать.

Получается, исходя из этого, стрелки этих часов никогда не дойдут до полуночи. Я уверен в этом, исходя из уже накопленного миром опыта. Но могу и утешить: если война всё-таки начнётся, москвичи об этом не узнают. Публицист, депутат Государственной думы Анатолий Вассерман