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Регион
28 января, 15:25
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Стрелки «Часов Судного дня» перевели на одну секунду ближе к «ядерной полуночи»

Стрелки символических «Часов Судного дня» стали на одну секунду ближе к «ядерной полуночи». Об этом заявил председатель совета по науке и безопасности американского журнала «Бюллетень учёных-атомщиков» Дэниел Холц.

Теперь «Часы Судного дня» показывают 89 секунд до полуночи, и это ближе, чем когда-либо с момента их создания.

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«Часы Судного дня» впервые появились в 1947 году на обложке американского журнала «Бюллетень учёных-атомщиков». С тех пор стрелка постепенно приближалась к «ядерной полуночи». Так, в 2023 году стрелки были переведены сразу на 10 секунд и показывали 90 секунд до «ядерного апокалипсиса», а в 2024 году их решили не переводить. Что такое «Часы Судного дня» и когда они покажут полночь — читайте на Life.ru.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Александра Вишнякова
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