Стрелки «Часов Судного дня» перевели на одну секунду ближе к «ядерной полуночи»

«Часы Судного дня» впервые появились в 1947 году на обложке американского журнала «Бюллетень учёных-атомщиков». С тех пор стрелка постепенно приближалась к «ядерной полуночи». Так, в 2023 году стрелки были переведены сразу на 10 секунд и показывали 90 секунд до «ядерного апокалипсиса», а в 2024 году их решили не переводить. Что такое «Часы Судного дня» и когда они покажут полночь — читайте на Life.ru.